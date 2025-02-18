В Кремле указали на возможно решение вопроса ядерной программы Ирана

Вопрос иранской ядерной программы может быть решен дипломатическим путем.

С таким заявлением в интервью агентству IRNA выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

« М ы у б е ж д е н ы , ч т о п р и н а л и ч и и п о л и т и ч е с к о й в о л и в с е х в о в л е ч е н н ы х с т о р о н в о п р о с и р а н с к о й я д е р н о й п р о г р а м м ы м о ж е т и д о л ж е н б ы т ь р е ш е н д и п л о м а т и ч е с к и м п у т е м » , — с к а з а л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке сообщила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году.