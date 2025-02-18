В Совфеде дали оценку экстренному саммиту европейских стран по Украине

Страны Евросоюза (ЕС) упустили возможность помочь в мирном урегулировании ситуации на Украине, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал итоги экстренного саммита в Париже в своем Telegram-канале.

« П о п ы т к а н е с к о л ь к и х т е р я ю щ и х в л и я н и е л ю д е й , с о б р а в ш и х с я в П а р и ж е н а е в р о с а м м и т , н а д у т ь щ е к и и с д е л а т ь в и д , б у д т о о т н и х в с е е щ е м н о г о е з а в и с и т , н е с л и ш к о м у д а л а с ь . С д е л а в с т а в к у н а б е з н а д е ж н у ю в о й н у , о н и у п у с т и л и ш а н с и н и ц и и р о в а т ь м и р » , — с ч и т а е т Пушков.

По его мнению, страны Евросоюза своими действиями отбросили себя на обочину мировой политики. А о результатах переговоров России и США, как справедливо отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, руководители ЕС узнают в основном из газет, добавил сенатор.

Лидеры ЕС экстренно встретились в Париже 17 февраля, мероприятие организовал президент Франции Эммануэль Макрон для обсуждения участия в переговорах по урегулированию на Украине. В ней приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Экстренная встреча стала ответом на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, о котором не уведомили Европу.