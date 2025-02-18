В Совфеде дали оценку экстренному саммиту европейских стран по Украине

Страны Евросоюза (ЕС) упустили возможность помочь в мирном урегулировании ситуации на Украине, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал итоги экстренного саммита в Париже в своем Telegram-канале.

В Совфеде дали оценку экстренному саммиту европейских стран по Украине
© globallookpress.com

«Попытка нескольких теряющих влияние людей, собравшихся в Париже на евросаммит, надуть щеки и сделать вид, будто от них все еще многое зависит, не слишком удалась. Сделав ставку на безнадежную войну, они упустили шанс инициировать мир», считает Пушков.

По его мнению, страны Евросоюза своими действиями отбросили себя на обочину мировой политики. А о результатах переговоров России и США, как справедливо отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, руководители ЕС узнают в основном из газет, добавил сенатор.

Лидеры ЕС экстренно встретились в Париже 17 февраля, мероприятие организовал президент Франции Эммануэль Макрон для обсуждения участия в переговорах по урегулированию на Украине. В ней приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Экстренная встреча стала ответом на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, о котором не уведомили Европу.

Политика
Эммануэль Макрон
Марк Рютте
Виктор Орбан
Алексей Пушков
Дональд Трамп
Владимир Путин
НАТО
Совет Федерации
ЕС
Польша
Венгрия
Италия
Дания
Испания
Соединенные Штаты
Украина
Германия
Франция