Пушков назвал саммит в Париже встречей теряющих влияние людей
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал экстренный саммит в Париже, созванный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, встречей нескольких теряющих влияние людей.
«Попытка нескольких теряющих влияние людей, собравшихся в Париже на евросаммит, надуть щеки и сделать вид, будто от них всё ещё многое зависит, не слишком удалась», — написал он в Telegram-канале.
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По словам Пушкова, лидеры европейских стран, сделав ставку на «безнадёжную войну», упустили возможность способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине и отбросили себя на обочину мировой политики.
Ранее ряд стран — участниц Европейского союза, включая Румынию, Чехию и Словению, выразил своё недовольство в связи с неприглашением на экстренное совещание ЕС по Украине в Париже.
Также премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими накануне в Париже консультациями по Украине.