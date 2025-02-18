Пушков назвал саммит в Париже встречей теряющих влияние людей

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал экстренный саммит в Париже, созванный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, встречей нескольких теряющих влияние людей.

« П о п ы т к а н е с к о л ь к и х т е р я ю щ и х в л и я н и е л ю д е й , с о б р а в ш и х с я в П а р и ж е н а е в р о с а м м и т , н а д у т ь щ е к и и с д е л а т ь в и д , б у д т о о т н и х в с ё е щ ё м н о г о е з а в и с и т , н е с л и ш к о м у д а л а с ь » , — н а п и с а л о н в Telegram-канале.

Пушков: США своими заявлениями отменили решение стран НАТО о членстве Украины

По словам Пушкова, лидеры европейских стран, сделав ставку на «безнадёжную войну», упустили возможность способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине и отбросили себя на обочину мировой политики.

Ранее ряд стран — участниц Европейского союза, включая Румынию, Чехию и Словению, выразил своё недовольство в связи с неприглашением на экстренное совещание ЕС по Украине в Париже.

Также премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими накануне в Париже консультациями по Украине.