Ушаков сообщил о настрое российской делегации перед диалогом с США

Российская делегация приехала на переговоры с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияд с серьезным подходом. Об этом проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».

« Д а в а й т е д о ж д е м с я з а в т р а . Т а м с е р ь е з н ы е л ю д и , м ы т о ж е с с е р ь е з н ы м п о х о д о м п р и е х а л и » , — о т м е т и л а н а к а н у н е в е ч е р о м о н .

Маск одной фразой прокомментировал прибытие делегации РФ на переговоры с США

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США. Как стало известно ранее, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированные на 18 февраля переговоры — хороший знак, однако делать прогнозы рано. Также представитель Кремля призвал дождаться переговоров и «посмотреть, каковым будет запуск диалога».

До этого издание The Washington Post написало, что Штаты на переговорах в Саудовской Аравии представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.