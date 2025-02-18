Песков: предметные обсуждения ввода миротворцев на Украину не ведутся
Пока никто не вёл предметных разговоров о вводе миротворцев на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал многочисленные заявления европейских лидеров о том, что они рассматривают возможность отправки своих военных в зону конфликта. Участие в подобной миссии допускают Франция, Великобритания и Швеция. Как напоминают аналитики, без согласия Москвы миротворческий контингент не может действовать на Украине.
Никаких предметных обсуждений ввода миротворцев на территорию Украины пока не ведётся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков не стал раскрывать, выдвигают ли США идеи по урегулированию на Украине
«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — и французы, и британцы — это действительно так, но мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов, пока никаких предметных разговоров на этот счёт никто не вёл», — сказал Песков.
Так он прокомментировал многочисленные заявления лидеров ЕС о том, что они рассматривают возможность отправки своих военных на Украину в качестве «миротворческих контингентов». С таким утверждением, в частности, выступил британский премьер Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph.
«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку ВСУ, на которую Великобритания уже обязалась выделять 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно как минимум до 2030 года, — написал политик. — Однако это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, при необходимости направив туда наши собственные войска».
Стармер добавил, что эти слова «даются ему нелегко» и он чувствует «огромную ответственность» из-за того, что британских военнослужащих, возможно, «придётся подвергнуть опасности».
Ранее премьер-министр Великобритании уже обсуждал тему «голубых касок» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который одним из первых на Западе предложил рассмотреть такой вариант.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард также допустила отправку на Украину военных после урегулирования конфликта.
Противоречивые высказывания на этот счёт делает Варшава. Так, глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский не исключил, что в перспективе польские солдаты могут оказаться на украинской территории.
«На сегодняшний день — нет. В будущем? Этого нельзя исключать, сценарии развиваются. Возможно, наступит момент, когда нам придётся каким-то образом участвовать в этой миссии», — приводит его слова ТАСС.
Он предположил, что на Польшу могут оказать сильное давление, чтобы заставить её участвовать в миротворческой миссии, поскольку Варшава обладает одной из крупнейших сухопутных армий в Европе.
Луковский добавил, что возможная миссия «голубых касок» на Украине может продлиться более десяти лет. Глава БНБ предложил привлечь к этой операции Турцию, подчеркнув, что это будет выгодно Анкаре, поскольку позволит ей укрепить позиции в регионе.
Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск вновь заявил, что его страна не рассматривает возможность отправки войск на Украину. По его словам, этот вопрос закрыт. При этом он пообещал, что Варшава будет, как и прежде, поддерживать Киев, в том числе обеспечивая логистику западной помощи.
По данным Financial Times, тема миротворцев будет обсуждаться на экстренном саммите, который пройдёт в Париже по инициативе Макрона. Эту информацию позже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Авантюрные планы
Стоит отметить, что Россия до последнего времени скептически оценивала «миротворческие» инициативы стран ЕС. Так, 13 февраля глава первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников назвал подобные планы авантюрой.
«Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены. Да и Франция, продолжающая накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца... Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима», — сказал он в беседе с РИА Новости.
На этом фоне журнал The Economist пишет, что США якобы предложили включить в состав возможного миротворческого контингента военнослужащих из неевропейских стран, чтобы сделать такую миссию более эффективной.
«Американские официальные лица выдвинули идею о другом типе миротворческих сил, включающих неевропейские страны, такие как Бразилия или Китай, которые бы разместились вдоль предполагаемой линии прекращения огня в качестве своего рода буфера», — говорится в публикации.
Инициатива подключить к миссии Бразилию и Китай, если информация о ней достоверна, может быть продиктована тем, что Москва ранее положительно восприняла мирные планы этих стран, полагают эксперты.
«Мы в целом положительно отреагировали на их предложения по разрешению украинской проблемы. Американцы, похоже, внимательно отслеживают это», — отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
«Лукавые идеи про заморозку»
ЕС обсуждает отправку миротворцев, однако пока что даже не стал участником переговоров по Украине, напоминают политологи. Возможная будущая роль Евросоюза в этом процессе до сих пор не ясна.
В США на этот счёт делают неоднозначные заявления. Так, спецпредставитель Белого дома по Украине Кит Келлог сказал, что не считает реалистичным сценарий, при котором ЕС будет участвовать в предстоящих встречах России и США, хотя его интересы при этом будут учитываться.
Позже госсекретарь США Марко Рубио допустил, что после начала российско-американского диалога к этому процессу на каком-то этапе подключатся Евросоюз и Украина.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представителям стран ЕС нечего делать на переговорах, если они стремятся заморозить конфликт для дальнейшего вооружения Киева.
«Философия» у европейцев никуда не делась. Поэтому не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — сказал он.
По мнению аналитиков, дискуссии об отправке миротворцев могут быть попыткой ЕС повысить свою роль в урегулировании украинского кризиса.
«Евросоюз в рамках наметившихся российско-американских контактов пока не имеет никакой субъектной роли. Скорее всего, подобными заявлениями они пытаются обратить на себя внимание, а возможно, и в каком-то смысле помешать диалогу Москвы и Вашингтона», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
Схожей точки зрения придерживается и Владимир Винокуров.
«Европа не знает, как попасть в число активных участников процесса урегулирования украинского конфликта. То они заявляют о том, что они должны быть за столом переговоров, то поднимают вопрос направления миротворческих сил. Особенно в этом активна Великобритания», — констатировал политолог.
Он также обратил внимание на то, что Запад до последнего времени строил планы об отправке «миротворцев» в одностороннем порядке, без учёта мнения Москвы.
«Вопрос о миротворцах должен решаться с согласия обеих сторон противостояния. Если Украина с удовольствием будет реагировать на участие, например, британцев в этом процессе, то, наверное, у нас будет совершенно другое мнение. Оно сводится к тому, что никакие демилитаризованные зоны там существовать не должны, а миротворческие силы могут появиться только с санкции Совбеза ООН», — заявил эксперт.
В свою очередь, Евгений Семибратов полагает, что отправка миротворцев вообще не является обязательным элементом урегулирования.
«Если мы посмотрим на историю кризиса на Балканах, то роль натовских миротворцев там была, скорее, вредной, чем полезной. Они откровенно подыгрывали одной из сторон, что вылилось в преступления против сербского коренного населения. В Африке были случаи, когда присутствие миротворцев решало тот или иной вопрос. Но мы говорим всё-таки о конфликте в Европе с участием одной из двух ведущих ядерных держав. Учитывая это, считаю ввод «голубых касок» нецелесообразным», — резюмировал политолог.