Песков: предметные обсуждения ввода миротворцев на Украину не ведутся

Пока никто не вёл предметных разговоров о вводе миротворцев на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал многочисленные заявления европейских лидеров о том, что они рассматривают возможность отправки своих военных в зону конфликта. Участие в подобной миссии допускают Франция, Великобритания и Швеция. Как напоминают аналитики, без согласия Москвы миротворческий контингент не может действовать на Украине.

Никаких предметных обсуждений ввода миротворцев на территорию Украины пока не ведётся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не стал раскрывать, выдвигают ли США идеи по урегулированию на Украине

« Е в р о п е й ц ы с е й ч а с м н о г о г о в о р я т о м и р о т в о р ч е с к и х к о н т и н г е н т а х — и ф р а н ц у з ы , и б р и т а н ц ы — э т о д е й с т в и т е л ь н о т а к , н о м ы с в а м и з н а е м п р а в и л а р а з м е щ е н и я м и р о т в о р ч е с к и х к о н т и н г е н т о в , п о к а н и к а к и х п р е д м е т н ы х р а з г о в о р о в н а э т о т с ч ё т н и к т о н е в ё л » , — с к а з а л Песков.

Так он прокомментировал многочисленные заявления лидеров ЕС о том, что они рассматривают возможность отправки своих военных на Украину в качестве «миротворческих контингентов». С таким утверждением, в частности, выступил британский премьер Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph.

« В е л и к о б р и т а н и я г о т о в а и г р а т ь в е д у щ у ю р о л ь в у с к о р е н и и р а б о т ы н а д г а р а н т и я м и б е з о п а с н о с т и д л я Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку ВСУ, на которую Великобритания уже обязалась выделять 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно как минимум до 2030 года, — написал политик. — Однако это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, при необходимости направив туда наши собственные войска».

Стармер добавил, что эти слова «даются ему нелегко» и он чувствует «огромную ответственность» из-за того, что британских военнослужащих, возможно, «придётся подвергнуть опасности».

Ранее премьер-министр Великобритании уже обсуждал тему «голубых касок» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который одним из первых на Западе предложил рассмотреть такой вариант.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард также допустила отправку на Украину военных после урегулирования конфликта.

Противоречивые высказывания на этот счёт делает Варшава. Так, глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский не исключил, что в перспективе польские солдаты могут оказаться на украинской территории.

« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь — н е т . В б у д у щ е м ? Э т о г о н е л ь з я и с к л ю ч а т ь , с ц е н а р и и р а з в и в а ю т с я . В о з м о ж н о , н а с т у п и т м о м е н т , к о г д а н а м п р и д ё т с я к а к и м - т о о б р а з о м у ч а с т в о в а т ь в э т о й м и с с и и » , — п р и в о д и т е г о с л о в а Т А С С .

Он предположил, что на Польшу могут оказать сильное давление, чтобы заставить её участвовать в миротворческой миссии, поскольку Варшава обладает одной из крупнейших сухопутных армий в Европе.

Луковский добавил, что возможная миссия «голубых касок» на Украине может продлиться более десяти лет. Глава БНБ предложил привлечь к этой операции Турцию, подчеркнув, что это будет выгодно Анкаре, поскольку позволит ей укрепить позиции в регионе.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск вновь заявил, что его страна не рассматривает возможность отправки войск на Украину. По его словам, этот вопрос закрыт. При этом он пообещал, что Варшава будет, как и прежде, поддерживать Киев, в том числе обеспечивая логистику западной помощи.

По данным Financial Times, тема миротворцев будет обсуждаться на экстренном саммите, который пройдёт в Париже по инициативе Макрона. Эту информацию позже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Авантюрные планы

Стоит отметить, что Россия до последнего времени скептически оценивала «миротворческие» инициативы стран ЕС. Так, 13 февраля глава первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников назвал подобные планы авантюрой.

« О б с у ж д а т ь т а к о е р а з в и т и е с о б ы т и й с е г о д н я б е с с м ы с л е н н о , п о с к о л ь к у п е р в о п р и ч и н ы у к р а и н с к о г о к р и з и с а н е у с т р а н е н ы . Д а и Франция, продолжающая накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца... Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима», — сказал он в беседе с РИА Новости.

На этом фоне журнал The Economist пишет, что США якобы предложили включить в состав возможного миротворческого контингента военнослужащих из неевропейских стран, чтобы сделать такую миссию более эффективной.

« А м е р и к а н с к и е о ф и ц и а л ь н ы е л и ц а в ы д в и н у л и и д е ю о д р у г о м т и п е м и р о т в о р ч е с к и х с и л , в к л ю ч а ю щ и х н е е в р о п е й с к и е с т р а н ы , т а к и е к а к Бразилия или Китай, которые бы разместились вдоль предполагаемой линии прекращения огня в качестве своего рода буфера», — говорится в публикации.

Инициатива подключить к миссии Бразилию и Китай, если информация о ней достоверна, может быть продиктована тем, что Москва ранее положительно восприняла мирные планы этих стран, полагают эксперты.

« М ы в ц е л о м п о л о ж и т е л ь н о о т р е а г и р о в а л и н а и х п р е д л о ж е н и я п о р а з р е ш е н и ю у к р а и н с к о й п р о б л е м ы . А м е р и к а н ц ы , п о х о ж е , в н и м а т е л ь н о о т с л е ж и в а ю т э т о » , — о т м е т и л в б е с е д е с R T р у к о в о д и т е л ь Ц е н т р а в о е н н о - д и п л о м а т и ч е с к о г о а н а л и з а и о ц е н о к Владимир Винокуров.

«Лукавые идеи про заморозку»

ЕС обсуждает отправку миротворцев, однако пока что даже не стал участником переговоров по Украине, напоминают политологи. Возможная будущая роль Евросоюза в этом процессе до сих пор не ясна.

В США на этот счёт делают неоднозначные заявления. Так, спецпредставитель Белого дома по Украине Кит Келлог сказал, что не считает реалистичным сценарий, при котором ЕС будет участвовать в предстоящих встречах России и США, хотя его интересы при этом будут учитываться.

Позже госсекретарь США Марко Рубио допустил, что после начала российско-американского диалога к этому процессу на каком-то этапе подключатся Евросоюз и Украина.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представителям стран ЕС нечего делать на переговорах, если они стремятся заморозить конфликт для дальнейшего вооружения Киева.

« Ф и л о с о ф и я » у е в р о п е й ц е в н и к у д а н е д е л а с ь . П о э т о м у н е з н а ю , ч т о и м д е л а т ь з а п е р е г о в о р н ы м с т о л о м . Е с л и о н и б у д у т т а к в ы ц ы г а н и в а т ь к а к и е - т о л у к а в ы е и д е и п р о з а м о р о з к у к о н ф л и к т а , а с а м и п о с в о е м у о б ы ч а ю , н р а в у и п р и в ы ч к а м б у д у т и м е т ь в в и д у п р о д о л ж е н и е в о й н ы , т о з а ч е м и х т у д а п р и г л а ш а т ь ? » — с к а з а л о н .

По мнению аналитиков, дискуссии об отправке миротворцев могут быть попыткой ЕС повысить свою роль в урегулировании украинского кризиса.

«Евросоюз в рамках наметившихся российско-американских контактов пока не имеет никакой субъектной роли. Скорее всего, подобными заявлениями они пытаются обратить на себя внимание, а возможно, и в каком-то смысле помешать диалогу Москвы и Вашингтона», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Винокуров.

« Е в р о п а н е з н а е т , к а к п о п а с т ь в ч и с л о а к т и в н ы х у ч а с т н и к о в п р о ц е с с а у р е г у л и р о в а н и я у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а . Т о о н и з а я в л я ю т о т о м , ч т о о н и д о л ж н ы б ы т ь з а с т о л о м п е р е г о в о р о в , т о п о д н и м а ю т в о п р о с н а п р а в л е н и я м и р о т в о р ч е с к и х с и л . О с о б е н н о в э т о м а к т и в н а В е л и к о б р и т а н и я » , — к о н с т а т и р о в а л п о л и т о л о г .

Он также обратил внимание на то, что Запад до последнего времени строил планы об отправке «миротворцев» в одностороннем порядке, без учёта мнения Москвы.

« В о п р о с о м и р о т в о р ц а х д о л ж е н р е ш а т ь с я с с о г л а с и я о б е и х с т о р о н п р о т и в о с т о я н и я . Е с л и Украина с удовольствием будет реагировать на участие, например, британцев в этом процессе, то, наверное, у нас будет совершенно другое мнение. Оно сводится к тому, что никакие демилитаризованные зоны там существовать не должны, а миротворческие силы могут появиться только с санкции Совбеза ООН», — заявил эксперт.

В свою очередь, Евгений Семибратов полагает, что отправка миротворцев вообще не является обязательным элементом урегулирования.