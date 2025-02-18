Слуцкий назвал атаку ВСУ на перекачивающую нефть США станцию местью Киева
Атака дрона Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», которая транспортирует через Казахстан принадлежащие США энергоресурсы, стала местью Киева американской стороне. Такое мнение высказал в разговоре с RT глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Соединенные Штаты теперь могут воочию убедиться в террористической сути киевского режима», — подчеркнул политик.
Слуцкий назвал перебором начинать все заседания Госдумы с гимна РФ
По словам Слуцкого, украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что теряет свою власть, что он не может одалеть РФ на поле боя и не может рассчитывать на важную роль в будущих переговорах. В связи с этим он «активизировал террористические атаки», подчеркнул парламентарий.
Атака на насосную станцию произошла в ночь на 17 февраля. НПС находится в 230 километрах от порта Новороссийск, через который проходит российская нефть, поэтому предполагается, что ВСУ могли ударить по ней случайно.