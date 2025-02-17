МИД РФ: Запад сорвал работу по проекту заявления СБ по дипломатии ООН

Западные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, включая Великобританию, Данию и США, в очередной раз не дали согласовать подготовленный Россией проект заявления Совета Безопасности для прессы относительно деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

" Р о с с и я к а к н е ф о р м а л ь н ы й к у р а т о р д а н н о г о д о с ь е в СБ ООН подготовила объективный и сбалансированный документ, где были отражены предпринимаемые РЦПДЦА усилия по продвижению стабильности и безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и содействию устойчивому развитию в Центральной Азии, - указали в министерстве. - Однако западные члены Совета Безопасности, включая Великобританию, Данию и США, вновь выступили против параграфа с упоминанием сотрудничества центра с ОДКБ, СНГ и ШОС".

В МИД РФ обратили внимание, что взаимодействие с ОДКБ, СНГ и ШОС - одна из главных функций РЦПДЦА, закрепленных в его мандате.

" Р у к о в о д и т е л ь ц е н т р а р е г у л я р н о о т ч и т ы в а е т с я о с о о т в е т с т в у ю щ е й д е я т е л ь н о с т и в х о д е п о л у г о д о в ы х б р и ф и н г о в в С Б О О Н . Н е с т а л о и с к л ю ч е н и е м и е г о в ы с т у п л е н и е в с т е н а х Совета 6 февраля", - добавили в министерстве.