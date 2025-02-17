МИД РФ: Запад сорвал работу по проекту заявления СБ по дипломатии ООН
Западные члены Совета Безопасности (СБ) ООН, включая Великобританию, Данию и США, в очередной раз не дали согласовать подготовленный Россией проект заявления Совета Безопасности для прессы относительно деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
"Россия как неформальный куратор данного досье в СБ ООН подготовила объективный и сбалансированный документ, где были отражены предпринимаемые РЦПДЦА усилия по продвижению стабильности и безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и содействию устойчивому развитию в Центральной Азии, - указали в министерстве. - Однако западные члены Совета Безопасности, включая Великобританию, Данию и США, вновь выступили против параграфа с упоминанием сотрудничества центра с ОДКБ, СНГ и ШОС".
В МИД РФ обратили внимание, что взаимодействие с ОДКБ, СНГ и ШОС - одна из главных функций РЦПДЦА, закрепленных в его мандате.
"Руководитель центра регулярно отчитывается о соответствующей деятельности в ходе полугодовых брифингов в СБ ООН. Не стало исключением и его выступление в стенах Совета 6 февраля", - добавили в министерстве.
"Двойные стандарты западников, отказывающихся признавать реалии на земле, лишь подтачивают авторитет Совбеза и роль РЦПДЦА в регионе", - заключили в российском дипломатическом ведомстве.