Российская делегация прилетела в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Правительственный борт с российской делегацией сел в аэропорту Эр-Рияда — 18 февраля здесь запланирована встреча между представителями России и США. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в состав делегации входит глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что на переговорах будет затронута тема конфликта на Украине и вопрос восстановления двусторонних отношений между странами.

Как сообщил телеканал CNN, в американскую делегацию входит госсекретарь Марко Рубио, помощник главы Белого Дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее перспективы переговоров в Эр-Рияде оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.