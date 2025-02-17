Ушаков: в Эр-Рияде 18 февраля не будет переговоров с Киевом

Завтрашние переговоры в Эр-Рияде пройдут только между Москвой и Вашингтоном, представители Киева в них участвовать не будут.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

" М ы п р и е х а л и , ч т о б ы в е с т и п е р е г о в о р ы с а м е р и к а н с к и м и к о л л е г а м и . Э т о д в у с т о р о н н и е п е р е г о в о р ы , ч и с т о д в у с т о р о н н и е . Д р у г и х п е р е г о в о р о в в Эр-Рияде не может быть", - отметил он, комментируя приезд в Саудовскую Аравию и украинской делегации.

Слова дипломата прозвучали в эфире телеканала "Россия-24".