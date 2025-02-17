Ушаков: в Эр-Рияде 18 февраля не будет переговоров с Киевом
Завтрашние переговоры в Эр-Рияде пройдут только между Москвой и Вашингтоном, представители Киева в них участвовать не будут.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Других переговоров в Эр-Рияде не может быть", - отметил он, комментируя приезд в Саудовскую Аравию и украинской делегации.
Слова дипломата прозвучали в эфире телеканала "Россия-24".