Кадыров призвал не ждать окончания СВО и не расслабляться
На фоне готовящихся переговоров, целью которых является урегулирование украинского конфликта, не нужно расслабляться и ждать окончания специальной военной операции (СВО).
Соответствующие заявления в понедельник, 17 февраля, сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках своего выступления перед руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.
— Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер также в очередной раз подтвердил успехи российских военнослужащих в зоне СВО. По его словам, сейчас российские бойцы, используя свои навыки и самое современное оборудование, успешно освобождают территории и удерживают инициативу на поле боя.
Кадыров назвал свой главный титул
Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров уже вылетели на переговоры по украинскому конфликту в Саудовскую Аравию. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Эр-Рияд ожидается 19 февраля.