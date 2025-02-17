На фоне готовящихся переговоров, целью которых является урегулирование украинского конфликта, не нужно расслабляться и ждать окончания специальной военной операции (СВО).

Соответствующие заявления в понедельник, 17 февраля, сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках своего выступления перед руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

— Н е л ь з я р а с с л а б л я т ь с я и ж д а т ь , ч т о н а ч н у т с я п е р е г о в о р ы и в о й н а з а к о н ч и т с я . Н а о б о р о т , н е о б х о д и м о д о п о л н и т е л ь н о у с и л и т ь о б у ч е н и е б о й ц о в п о в с е м н а п р а в л е н и я м , ч т о б ы и х н а в ы к и б ы л и е щ е л у ч ш е , — н а п и с а л Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер также в очередной раз подтвердил успехи российских военнослужащих в зоне СВО. По его словам, сейчас российские бойцы, используя свои навыки и самое современное оборудование, успешно освобождают территории и удерживают инициативу на поле боя.

Кадыров назвал свой главный титул

Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров уже вылетели на переговоры по украинскому конфликту в Саудовскую Аравию. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Эр-Рияд ожидается 19 февраля.