Европейским политикам, настаивающим на защите «территориальной целостности» Украины, стоило бы оказать такую же поддержку Дании на фоне притязаний Соединённых Штатов на Гренландию.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что Украина, в отличие от той же Дании, не входит ни в ЕС, ни в НАТО. В связи с этим она призвала «сесть за стол переговоров в Копенгагене».

« И л и т а к о й « с т о л п е р е г о в о р о в » п л а к с а м и в Мюнхене не прогнозировался?», — задала вопрос Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров упомянул Данию и Гренландию, реагируя на вопрос журналиста американского канала CNN о компромиссах для урегулирования украинского конфликта.