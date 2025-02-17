Захарова: Европе следует озаботиться переговорами в защиту Дании, а не Украины

Европейским политикам, настаивающим на защите «территориальной целостности» Украины, стоило бы оказать такую же поддержку Дании на фоне притязаний Соединённых Штатов на Гренландию.

Захарова дала совет Европе
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Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что Украина, в отличие от той же Дании, не входит ни в ЕС, ни в НАТО. В связи с этим она призвала «сесть за стол переговоров в Копенгагене».

«Или такой «стол переговоров» плаксами в Мюнхене не прогнозировался?», — задала вопрос Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров упомянул Данию и Гренландию, реагируя на вопрос журналиста американского канала CNN о компромиссах для урегулирования украинского конфликта.

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