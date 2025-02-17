Шойгу дал обещание Сербии

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным обещал Белграду поддержку в обеспечении стабильности.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

« С р о с с и й с к о й с т о р о н ы о б о з н а ч е н а г о т о в н о с т ь и д а л е е о к а з ы в а т ь п о д д е р ж к у б р а т с к о м у н а р о д у Сербии в поддержании стабильности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Шойгу заявил, что Россия не будет судить, была ли обоснованной отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.