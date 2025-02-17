Шойгу дал обещание Сербии

Шойгу обещал Сербии поддержку в сохранении стабильности
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным обещал Белграду поддержку в обеспечении стабильности.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.
«С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Шойгу заявил, что Россия не будет судить, была ли обоснованной отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.