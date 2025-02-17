Шойгу обещал Сербии поддержку в сохранении стабильности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным обещал Белграду поддержку в обеспечении стабильности.

Шойгу дал обещание Сербии
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Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

«С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Шойгу заявил, что Россия не будет судить, была ли обоснованной отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

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