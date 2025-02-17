Кадыров назвал свой главный титул

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым — это, по его словам, его главный титул.

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« Н е т б о л е з н и , к о т о р у ю б ы м н е н е п р и п и с а л и . Н а п и с а в о ф и ц и а л ь н о е з а я в л е н и е , у ш е л в о т п у с к . Е в р о п е й с к и е , а м е р и к а н с к и е г а з е т ы п и с а л и у ж е 1 8 д н е й н е в и д н о , у ж е в с е » , — с к а з а л о н н а с о в е щ а н и и .

Кадыров отметил, что его избрал народ республики.

« Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров», — отметил он.

До этого в Чечне назвали вбросами от недоброжелателей информацию о том, что глава республики Рамзан Кадыров после новогодних выходных якобы пропал из публичного пространства и не появляется на официальных мероприятиях. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что к подобному в республике уже привыкли, и подчеркнул, что Кадыров с 13 января находится в отпуске, но при этом продолжает работать.