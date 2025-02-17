Запланированные на 18 февраля переговоры России и США в Эр-Рияде — хороший знак, однако делать прогнозы рано.

Предстоящую встречу оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

« Х о р о ш о и п о л о ж и т е л ь н о , ч т о м ы с о б и р а е м с я п о г о в о р и т ь . Н о п о к а н е м н о г о п р е ж д е в р е м е н н о д е л а т ь к а к и е - л и б о п р о г н о з ы » , — п о д ч е р к н у л о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Песков призвал дождаться переговоров и «посмотреть, каковым будет запуск диалога».

В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России и США будут двусторонними.