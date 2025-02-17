Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла территории, которые были утрачены в ходе конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания СБ ООН. По словам Небензи, Киев уже не сможет вернуть ДНР и ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

« У к р а и н а т е п е р ь б е з в о з в р а т н о п о т е р я л а н е т о л ь к о К р ы м , н о и Д о н е ц к у ю и Л у г а н с к у ю н а р о д н ы е р е с п у б л и к и , и Х е р с о н с к у ю и З а п о р о ж с к у ю о б л а с т и , в о ш е д ш и е в с о с т а в Р о с с и и . С о о т в е т с т в е н н о , и с п р а в л я т ь с и т у а ц и ю н у ж н о в т е х р е г и о н а х , к о т о р ы е п о к а е щ е о с т а ю т с я п о д к о н т р о л е м К и е в а » , — з а я в и л о н .

Ранее Небензя заявил, что Владимир Зеленский готов пойти на провокации «ради сохранения собственной шкуры».