Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла утраченные территории
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла территории, которые были утрачены в ходе конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время заседания СБ ООН. По словам Небензи, Киев уже не сможет вернуть ДНР и ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.
«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева», — заявил он.
Ранее Небензя заявил, что Владимир Зеленский готов пойти на провокации «ради сохранения собственной шкуры».