Небензя: остановка огня на Украине не гарантирует урегулирование конфликта
Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования.
Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что это должны понять те, кто будет работать над новыми контурами возможных договорённостей.
Также Небензя отметил, что в будущем Украина должна быть демилитаризованной и нейтральной страной.