Небензя: остановка огня на Украине не гарантирует урегулирование конфликта

Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

« П р е к р а щ е н и е о г н я и з а м о р о з к а у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а п о л и н и и с о п р и к о с н о в е н и я с а м и п о с е б е н е я в л я ю т с я г а р а н т и я м и е г о у р е г у л и р о в а н и я » , — с к а з а л Н е б е н з я в х о д е з а с е д а н и я СБ ООН.

Он отметил, что это должны понять те, кто будет работать над новыми контурами возможных договорённостей.

Также Небензя отметил, что в будущем Украина должна быть демилитаризованной и нейтральной страной.