Небензя: остановка огня на Украине не гарантирует урегулирование конфликта

Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования.

Небензя: остановка огня на Украине не гарантирует урегулирование конфликта
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Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования», сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Он отметил, что это должны понять те, кто будет работать над новыми контурами возможных договорённостей.

Также Небензя отметил, что в будущем Украина должна быть демилитаризованной и нейтральной страной.

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