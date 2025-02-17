Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на провокации, чтобы сохранить «собственную шкуру».

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

« О н [Зеленский], стремясь любой ценой сохранить власть и собственную шкуру, готов на любые провокации, лишь бы продолжались военные действия и гибли его соотечественники», — отметил он.

По мнению дипломата, Европе необходимо поставить Зеленского «на место».

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.