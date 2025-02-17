Небензя: Зеленский готов пойти на провокации ради сохранения собственной шкуры
Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на провокации, чтобы сохранить «собственную шкуру».
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
«Он [Зеленский], стремясь любой ценой сохранить власть и собственную шкуру, готов на любые провокации, лишь бы продолжались военные действия и гибли его соотечественники», — отметил он.
По мнению дипломата, Европе необходимо поставить Зеленского «на место».
17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.
Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.
Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.