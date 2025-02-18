Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

России и Соединенным Штатам важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в столицу Саудовской Аравии перед переговорами сторон, сообщает CNN.

Дмитриев также уточнил, что уже встретился с несколькими членами команды президента США в саудовской столице.

« В с е , ч т о я м о г у с к а з а т ь , э т о т о , ч т о о н и о т л и ч н о р е ш а ю т п р о б л е м ы . И я д у м а ю , ч т о Т р а м п о т л и ч н о р е ш а е т п р о б л е м ы » , — д о б а в и л о н .

Ушаков сообщил о настрое российской делегации перед диалогом с США

Помимо этого, Кирилл Дмитриев опроверг сведения насчет первостепенного желания Москвы смягчить санкции. Экономики РФ и США могли бы выиграть от сотрудничества, добавил он.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в делегацию России для переговоров с США в Саудовской Аравии может войти Кирилл Дмитриев. До этого Ушаков уточнил, что переговоры между Россией и США, которые состоятся 18 февраля в Эр-Рияде, будут двусторонними.

Накануне в Кремле сообщили, что представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине.