В ООН назвали «критически важным» диалог между Россией и США

В офисе генерального секретаря Организации Объединённых Наций напомнили, что обе страны — постоянные члены Совета безопасности.

Сам Антониу Гуттериш следит за предстоящей встречей делегаций России и США в Эр-Рияде.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры будут двусторонними. Встречу в Саудовской Аравии Москва согласовала с Вашингтоном по телефону.

Ушаков назвал настрой делегации России деловым. По его словам, к группе наших переговорщиков в Эр-Рияде может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча состоится завтра. В составе делегации также министр иностранных дел Сергей Лавров. Представители двух держав обсудят восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и запуск процесса урегулирования на территории Украины.