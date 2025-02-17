В ООН назвали «критически важным» диалог между Россией и США

В офисе генерального секретаря Организации Объединённых Наций напомнили, что обе страны — постоянные члены Совета безопасности.

В ООН назвали «критически важным» диалог между Россией и США
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Сам Антониу Гуттериш следит за предстоящей встречей делегаций России и США в Эр-Рияде.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры будут двусторонними. Встречу в Саудовской Аравии Москва согласовала с Вашингтоном по телефону.

Ушаков назвал настрой делегации России деловым. По его словам, к группе наших переговорщиков в Эр-Рияде может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча состоится завтра. В составе делегации также министр иностранных дел Сергей Лавров. Представители двух держав обсудят восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и запуск процесса урегулирования на территории Украины.

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