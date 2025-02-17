В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

Переговоры между Россией и США, которые состоятся 18 февраля в Эр-Рияде, будут двусторонними. Подробности раскрыл помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам помощника президента, предстоящие переговоры были согласованы с американской стороной по телефону.

В Киеве назвали страну, которая может стать посредником в переговорах

Ранее издание The Washington Post (WP) сообщило со ссылкой на источники, что США на переговорах в Саудовской Аравии представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.