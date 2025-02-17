Медведев нелестно отозвался о расплакавшемся главе Мюнхенской конференции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал фриком расплакавшегося на закрытии Мюнхенской конференции председателя форума Кристофа Хойсгена. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Хойсген расплакался во время своего выступления на закрытии Мюнхенской конференции. Слезы на его глазах появились, когда он говорил о разрозненности ценностей стран НАТО, которая, по его словам, стала очевидна после высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса.

« Р е д к о с т н ы й ф р и к » , — п р о к о м м е н т и р о в а л в и д е о з а п и с ь с р е ч ь ю Х о й с г е н а М е д в е д е в .

Пост был сформулирован на английском языке и в оригинале слово freak обычно переводится как «чудак» или «уродец».