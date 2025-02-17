Посольство отреагировало на сообщение об аресте россиянина в Польше
Власти Польши не сообщали Посольству РФ в Варшаве об аресте гражданина России, о котором ранее заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали в дипломатическом представительстве.
«Информация об экстрадиции российского гражданина из Боснии и Герцеговины и задержании его в Польше в Посольство от польских властей не поступала», — отреагировали в посольстве.
При этом в соответствии с российско-польской консульской конвенцией 1992 года Польша обязана уведомлять о задержании россиян в течении трех дней, добавили в диппредставительстве.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 февраля рассказал об экстрадиции гражданина РФ из Боснии и Герцеговины и его аресте на польской территории. Россиянина подозревают в совершении диверсионных атак в Польше. Других подробностей премьер-министр не привел.
Ранее Дональд Туск заподозрил Россию в причастности к пожару в одном из торговых центров Варшавы. По его мнению, происшествие могло стать результатом действий российских спецслужб.