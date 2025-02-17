Сенатор Карасин: Зеленского не хотят видеть на переговорах из-за его поведения
Российские и американские политики не желают видеть Владимира Зеленского на переговорах из-за его поведения.
Об этом NEWS.ru сказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Он отметил, что в последние годы глава киевского режима ведёт себя «неприлично».
«Желание решать серьёзные вопросы (у России и США) в серьёзном ключе доминирует, и надо решить их без внесения какой-то суматохи, воплей, истерик», — подчеркнул сенатор.
Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению главы государства Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд, где 18 февраля состоится встреча с представителями США.