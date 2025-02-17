Российские и американские политики не желают видеть Владимира Зеленского на переговорах из-за его поведения.

Об этом NEWS.ru сказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что в последние годы глава киевского режима ведёт себя «неприлично».

« Ж е л а н и е р е ш а т ь с е р ь ё з н ы е в о п р о с ы ( у Р о с с и и и США) в серьёзном ключе доминирует, и надо решить их без внесения какой-то суматохи, воплей, истерик», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по поручению главы государства Владимира Путина отправятся в Эр-Рияд, где 18 февраля состоится встреча с представителями США.