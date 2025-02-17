Запад не смог добиться привлечения под знамена русофобии новых стран в ходе завершившейся накануне в Мюнхене международной конференции по безопасности. Более того, мероприятие продемонстрировало растущий раскол в среде западных стран. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Глава Морской коллегии констатировал, что Мюнхенская конференция продемонстрировала "отсутствие желания <...> организаторов объединить усилия для защиты мира", став "очередным рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств".

" В х о д е з а с е д а н и я з а п а д н и к и п о п ы т а л и с ь п р и в л е ч ь п о д з н а м е н а р у с о ф о б и и д а ж е н е з а в и с и м ы е г о с у д а р с т в а , п а р т н е р о в Р о с с и и п о БРИКС и ШОС, - указал помощник главы государства. - Попытка обернулась явным провалом. Продвигаемая в Мюнхене антироссийская и проукраинская повестка продемонстрировала разрастающийся раскол в стане западников". "Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая - займет нейтралитет, а третья - создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией", - заключил Патрушев.

Мюнхенская конференция этого года ознаменовалась крупным риторическим конфликтом между США и их европейскими союзниками. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 14 февраля подверг ЕС критике за отход от демократических ценностей. 16 февраля, закрывая конференцию, ее председатель Кристоф Хойсген назвал результаты форума "кошмарным сном Европы". При этом русофобское и агрессивное выступление Владимира Зеленского, критиковавшего обновленные подходы Вашингтона, европейские участники конференции встречали овацией.