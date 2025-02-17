Песков отреагировал на слова Стармера о готовности направить войска на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова британского премьер-министра Кира Стармера о готовности направить войска на Украину.
Он отметил, что европейцы в настоящее время ведут множество дискуссий о миротворческих контингентах.
«Но мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов», — заявил Песков на брифинге.
Он подчеркнул, что пока предметных разговоров на этот счёт никто не вёл.
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Ранее Стармер заявил о готовности направить войска на Украину в качестве гарантии безопасности. Также Стармер заявил, что готов приехать на экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже.
«Военная хроника» проанализировала угрозы и детали возможного размещения британских военных на Украине под предлогом обеспечения мирных договорённостей.