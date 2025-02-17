Песков отреагировал на слова Стармера о готовности направить войска на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова британского премьер-министра Кира Стармера о готовности направить войска на Украину.

Он отметил, что европейцы в настоящее время ведут множество дискуссий о миротворческих контингентах.

« Н о м ы з н а е м с в а м и п р а в и л а р а з м е щ е н и я м и р о т в о р ч е с к и х к о н т и н г е н т о в » , — з а я в и л Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что пока предметных разговоров на этот счёт никто не вёл.

В Госдуме оценили угрозы Вэнса о вводе американских войск на Украину

Ранее Стармер заявил о готовности направить войска на Украину в качестве гарантии безопасности. Также Стармер заявил, что готов приехать на экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже.

«Военная хроника» проанализировала угрозы и детали возможного размещения британских военных на Украине под предлогом обеспечения мирных договорённостей.