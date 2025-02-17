В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом

В Госдуму внесли проект закона, позволяющего жителям домов и квартир использовать любые методы самообороны при проникновении на территорию их собственности без риска понести уголовную ответственность. Документ внесли депутаты от ЛДПР.

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Ранее они уже предлагали на рассмотрение Госдумы похожий законопроект, но тогда кабмин отклонил его, отправив на доработку. Согласно документу, действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут считаться превышением самообороны.

Один из инициаторов, глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале высказал мнение, что собственник не обязан выяснять, кто и зачем пробрался к нему в дом: для воровства или с угрозой для жизни домочадце.

Разрешать гражданам применять самооборону в жилище в случае незаконного проникновения даже без угрозы жизни – неправильно, так как это чревато возникновением инсценировок, которые потом трудно будет расследовать. Об этом в беседе с НСН рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.