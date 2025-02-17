В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом
В Госдуму внесли проект закона, позволяющего жителям домов и квартир использовать любые методы самообороны при проникновении на территорию их собственности без риска понести уголовную ответственность. Документ внесли депутаты от ЛДПР.
Ранее они уже предлагали на рассмотрение Госдумы похожий законопроект, но тогда кабмин отклонил его, отправив на доработку. Согласно документу, действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут считаться превышением самообороны.
Один из инициаторов, глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале высказал мнение, что собственник не обязан выяснять, кто и зачем пробрался к нему в дом: для воровства или с угрозой для жизни домочадце.
Разрешать гражданам применять самооборону в жилище в случае незаконного проникновения даже без угрозы жизни – неправильно, так как это чревато возникновением инсценировок, которые потом трудно будет расследовать. Об этом в беседе с НСН рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.