Госдума рассмотрит проект о повышении качества медобразования

Совет Госдумы принял решение о дате рассмотрения во втором чтении законопроекта, который повышает стандарты медицинского образования. Обсуждение запланировано на 25 февраля, сообщил по итогам заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его оценке, обучение врачей и фармацевтов в онлайн-формате без практической подготовки - это, по сути, профанация, которая в результате приведет к медицинским ошибкам. "Диплом выдается без реальных знаний, а как результат - страдают люди", - отметил спикер, заявление которого привела думская пресс-служба.

Законопроект запрещает использование исключительно дистанционного формата обучения для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Подготовка и переподготовка врачей и фармацевтов должны происходить только в специализированных учреждениях, обладающих научной базой, и которые способны обучать на практике.

Это важно, так как качество здравоохранения - это вопрос здоровья нации, что имеет ключевое значение для будущего России, подчеркнул Володин.

Отметим, что запрет касается программ среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования. Образовательные учреждения, желающие вести программы подготовки, должны пройти аккредитацию в Росздравнадзоре, который проверит их на соответствие стандартам и наличие необходимой базы.

В целом меры направлены на улучшение качества медицинского образования и обеспечение надлежащего уровня подготовки специалистов, что в конечном счете способствует повышению уровня здравоохранения в стране.