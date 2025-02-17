Губернатор Камчатки признал проблемы с выловом лосося

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов признал проблемы с выловом лосося в регионе, о чем рассказал президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают «Известия».

По словам Солодова, рыбохозяйственный комплекс Камчатки находится в непростом положении из-за низкого подхода лосося. И на ближайшие годы ученые прогнозируют неблагоприятную ситуацию, объяснил он.

Кроме того, по словам Солодова, на ситуацию влияют санкции, которые ограничили продажу рыбы на внешние рынки и увеличили цену на запчасти для рыбных предприятий и судов, вылавливающих рыбу.

В декабре Солодов объяснял рост цен на икру снижением вылова лососевых в 2024 году. По его данным, за прошедший год в регионе выловили 130 тысяч тонн этой рыбы, что в три с половиной раза меньше, чем в 2023 году. Поскольку потребление икры в стране растет, происходит ценовой дисбаланс, добавил он.