В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами
Необходимо бороться с заключением брачных контрактов, которые заранее настраивают семьи на потенциальный развод, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.
Она подчеркнула, что такая практика не соответствует традиционным ценностям России.
"Мужчины сегодня тоже боятся жениться, так как после развода дети останутся с женой. Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать. Это деструктивная идеология, с которой мы боремся", — отметила Буцкая.
Брачный контракт парламентарий назвала «историей, когда все сразу настраиваются на плохой финал». По мнению народного избранника, сейчас люди зачастую не хотят работать над отношениями и не задумываются о семье на всю жизнь.
Депутат Нина Останина ранее призвала молодежь не зацикливаться на построении карьеры и настроить себя на создание крепкой семьи. По мнению парламентария, самое главное в жизни — увидеть продолжение в своих детях.