В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами

Необходимо бороться с заключением брачных контрактов, которые заранее настраивают семьи на потенциальный развод, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что такая практика не соответствует традиционным ценностям России.

" М у ж ч и н ы с е г о д н я т о ж е б о я т с я ж е н и т ь с я , т а к к а к п о с л е р а з в о д а д е т и о с т а н у т с я с ж е н о й . Э т о о з н а ч а е т з а р а н е е п р о г р а м м и р о в а т ь с е б я н а р а з в о д , н е н а с ч а с т л и в у ю с е м е й н у ю ж и з н ь . С э т и м т о ж е н а д о ч т о - т о д е л а т ь . Э т о д е с т р у к т и в н а я и д е о л о г и я , с к о т о р о й м ы б о р е м с я " , — о т м е т и л а Буцкая.

Брачный контракт парламентарий назвала «историей, когда все сразу настраиваются на плохой финал». По мнению народного избранника, сейчас люди зачастую не хотят работать над отношениями и не задумываются о семье на всю жизнь.

Депутат Нина Останина ранее призвала молодежь не зацикливаться на построении карьеры и настроить себя на создание крепкой семьи. По мнению парламентария, самое главное в жизни — увидеть продолжение в своих детях.