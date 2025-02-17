В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами

Необходимо бороться с заключением брачных контрактов, которые заранее настраивают семьи на потенциальный развод, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.

В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами
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Она подчеркнула, что такая практика не соответствует традиционным ценностям России.

"Мужчины сегодня тоже боятся жениться, так как после развода дети останутся с женой. Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать. Это деструктивная идеология, с которой мы боремся", отметила Буцкая.

Брачный контракт парламентарий назвала «историей, когда все сразу настраиваются на плохой финал». По мнению народного избранника, сейчас люди зачастую не хотят работать над отношениями и не задумываются о семье на всю жизнь.

Депутат Нина Останина ранее призвала молодежь не зацикливаться на построении карьеры и настроить себя на создание крепкой семьи. По мнению парламентария, самое главное в жизни — увидеть продолжение в своих детях.

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