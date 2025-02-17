В Госдуме раскрыли, почему Россия уже победила Украину

Россия уже одержала стратегическую победу на Украине, потому что сейчас Европа не может самостоятельно определять свою роль в отношениях РФ — к урегулированию конфликта привлекли президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его мнению, коллективный запад перестал являться таковым.

« Е в р о п а н е о к а з а л а с ь в т а к о м п о л о ж е н и и с е й ч а с , е с л и б ы у с л ы ш а л а Путина еще в 2007 году. Мы предупреждали. Теперь спецпосланник Кит Келлог недвусмысленно дает понять, что только Трамп будет определять контуры украинского урегулирования в переговорах Запада с Россией. И как итог — Россия уже одержала стратегическую победу на Украине. Коллективный Запад перестает быть коллективным», — сказал он.

Слуцкий добавил, что в 1990-е годы в отношения Запада и России была «эпоха романтизма», однако сейчас все изменилось. Депутат подчеркнул, что РФ готова к диалогу, однако он должен быть честным и уважительным. По мнению политика, к такому же формату отношений сейчас возвращаются Россия и США.

Ранее Слуцкий заявлял, что пока преждевременно говорить о серьезных субстантивных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона. По его мнению, администрация предыдущего президента США Джо Байдена оставила слишком тяжелое наследие, но сейчас обозначен путь выхода из тупика.