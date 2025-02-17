Депутат Соболев: ЕС готовится к войне с Россией без США
Депутат ГД Виктор Соболев считает, что Евросоюз готовится вступить в войну с Россией без американской поддержки.
Своим мнением парламентарий поделился с NEWS.ru.
«Они (государства ЕС) готовятся воевать с Россией даже без США. На США давайте тоже рассчитывать не будем», — сказал журналистам Соболев.
По словам депутата, страны ЕС уже работают над созданием инфраструктуры и военных баз для конфликта с Россией.
Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил планы европейских стран по отправке войск на Украину с интервенцией.
Он также усомнился, что Евросоюз сможет помешать переговорам США и России.