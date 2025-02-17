Депутат Соболев: ЕС готовится к войне с Россией без США

Депутат ГД Виктор Соболев считает, что Евросоюз готовится вступить в войну с Россией без американской поддержки.

Своим мнением парламентарий поделился с NEWS.ru.

« О н и ( г о с у д а р с т в а ЕС) готовятся воевать с Россией даже без США. На США давайте тоже рассчитывать не будем», — сказал журналистам Соболев.

По словам депутата, страны ЕС уже работают над созданием инфраструктуры и военных баз для конфликта с Россией.

Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил планы европейских стран по отправке войск на Украину с интервенцией.

Он также усомнился, что Евросоюз сможет помешать переговорам США и России.