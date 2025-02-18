Советник президента России, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал отправку главе европейской дипломатии Кае Каллас данных о преступлениях ВСУ и гибели мирных россиян.

В беседе с сайтом kp.ru Фадеев отметил, что такую информацию СПЧ направляет уже более двух лет примерно по 2 тыс. адресов, в том числе в европейские парламенты, СМИ и международные организации по правам человека.

« У н а с у ж е о г р о м н о е д о с ь е — с т р а ш н о е д о с ь е п р е с т у п л е н и й к и е в с к о г о р е ж и м а . А э т о ж е д е с я т к и т ы с я ч п р и л ё т о в . И э т о н е к а к и е - т о в о е н н ы е о б ъ е к т ы , э т о ш к о л ы , т о р г о в ы е ц е н т р ы , р ы н к и , р е с т о р а н ы , к а ф е и т а к д а л е е » , — с к а з а л о н .

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в конфликте на Украине «не гибнут мирные россияне».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, назвал число погибших и пострадавших мирных граждан российского региона с начала 2025 года.

Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал данное заявление Каллас «русофобским угаром».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на заявления Каллас, назвав их низостью.