В Кабинете министров приняли к сведению замечания Государственной думы, Рособрнадзор внесет изменения в проект приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.

Помимо этого, она заострила внимание на том, что комиссия ГД, занимающаяся вопросом мигрантов, на данный момент осуществляет подготовку более 20 новаций в законодательство, которые смогут обеспечить защиту жизни и здоровья граждан России, передает ТАСС.

Не все восприняли нововведения положительно. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал Рособрнадзор, который планировал ввести минимальный балл для тестирования по русскому языку для детей мигрантов — он должен был составлять не менее 30 процентов от общего количества.

При этом сами тесты планировалось представить общественности уже 1 апреля 2025 года. Ведь соответствующий закон вступает в силу именно с этого месяца, поэтому важно подготовить все необходимые материалы, уложившись в ранее установленный срок.