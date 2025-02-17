Курских депутатов обязали сообщать о зарубежном отдыхе после скандальной поездки чиновницы

В Курской области депутатов обязали уведомлять о зарубежном отдыхе после скандальной поездки чиновницы в Индию.

Об этом сообщил председатель областного парламента Юрий Амерев на заседании правительства российского региона, передает «Интерфакс».

« Д о д е п у т а т о в и с о т р у д н и к о в б ы л о д о в е д е н о р а с п о р я ж е н и е о б о б я з а т е л ь н о м у в е д о м л е н и и о в ы е з д е с т е р р и т о р и и Р о с с и и » , — о б ъ я в и л А м е р е в , о т м е т и в , ч т о р е ш е н и е с в я з а н о с в в е д е н н ы м и н а т е р р и т о р и и р е г и о н а р е ж и м а м и К о н т р т е р р о р и с т и ч е с к о й о п е р а ц и и ( К Т О ) и Ч р е з в ы ч а й н о й с и т у а ц и и ( Ч С ) .

В начале 2025 года врио главы Курской области Александр Хинштейн возмутился поездкой врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял в Индию, назвав неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России».

Чиновница ответила, что якобы согласовывала свой отпуск. Позднее стало известно, что Мусьял уволилась с занимаемой ею должности. Заявление на увольнение она написала по собственному желанию.