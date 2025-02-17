Галузин обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС ситуацию в Закавказье

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обсудил меры по обеспечению стабильности в Закавказье с представителем ООН Джиханом Султаноглу, спецпредставителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Южному Кавказу Кристофом Шпэти и спецпредставителем ЕС Магдаленой Гроно.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

" В к о н т е к с т е п о д г о т о в к и к н а м е ч е н н о м у н а м а р т т е к у щ е г о г о д а о ч е р е д н о м у р а у н д у М Д З ( М е ж д у н а р о д н ы х д и с к у с с и й п о б е з о п а с н о с т и и с т а б и л ь н о с т и в З а к а в к а з ь е - п р и м . Т А С С ) р а с с м о т р е н ы п р и о р и т е т н ы е з а д а ч и , с т о я щ и е п е р е д у ч а с т н и к а м и э т о г о п е р е г о в о р н о г о ф о р м а т а , в п е р в у ю о ч е р е д ь , к а с а ю щ и е с я н е п р и м е н е н и я с и л ы , а т а к ж е п о д д е р ж а н и я с т а б и л ь н о й о б с т а н о в к и в г р у з и н о - а б х а з с к о м и г р у з и н о - ю г о о с е т и н с к о м п р и г р а н и ч ь е , в т о м ч и с л е п о с р е д с т в о м д е л и м и т а ц и и / д е м а р к а ц и и г о с г р а н и ц " , - у к а з а л и в МИД РФ.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.