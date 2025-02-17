Галузин обсудил с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС ситуацию в Закавказье
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обсудил меры по обеспечению стабильности в Закавказье с представителем ООН Джиханом Султаноглу, спецпредставителем председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Южному Кавказу Кристофом Шпэти и спецпредставителем ЕС Магдаленой Гроно.
Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
"В контексте подготовки к намеченному на март текущего года очередному раунду МДЗ (Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье - прим. ТАСС) рассмотрены приоритетные задачи, стоящие перед участниками этого переговорного формата, в первую очередь, касающиеся неприменения силы, а также поддержания стабильной обстановки в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, в том числе посредством делимитации / демаркации госграниц", - указали в МИД РФ.
Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.