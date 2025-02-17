Захарова обвинила Европу в семилетней симуляции переговоров по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД ФРГ о значимости участия Европы в переговорах по Украине.

Захарова обвинила Европу в семилетней симуляции переговоров по Украине
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По ее словам, за семь лет переговоров с участием западной Европы оказалось, что эти страны лишь симулировали процесс.

«Переговоры по Украине с участием западной Европы велись семь лет. Потом оказалось, что ЕСовцы их симулировали. Так сказала Меркель. Что на этот счет думает МИД ФРГ?», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее выразил сомнения в необходимости участия европейских стран в переговорах по Украине, обвинив их в дискредитации себя в ходе конфликта.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, «обречено на провал».

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