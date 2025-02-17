Первый президент России Борис Ельцин является предателем страны. Об этом заявил депутат Государственной Думы Николай Арефьев, чьи слова приводит Telegram-канал «Абзац».

Парламентарий также назвал находящийся в Екатеринбурге Ельцин Центр рассадником зла из-за прошедшей там выставки Алисы Горшениной.

« У р е г у л и р о в а т ь п р о с т о . Н а д о р а с с а д н и к з л а — Ельцин-центр — закрыть, уничтожить, чтобы духу не было и чтобы люди забыли, кто такой Ельцин. Потому что это предатель России», — пояснил Арефьев.

Депутат также призвал людей, который глумятся над Россией и ее гражданами, признавать иноагентами и высылать из страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что имидж алкоголика у Бориса Ельцина появился только после начала экспансии НАТО против Югославии и призывов учитывать стратегические интересы Москвы. В частности, Путин подчеркнул, что как только Ельцин заявил о недопустимости в современной Европе наносить удары по Белграду без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать.