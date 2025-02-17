Лавров: РФ и Сербия будут расширять сотрудничество в здравоохранении
Россия намерена открывать с Сербией новые направления работы в сферах здравоохранения и высоких технологий.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
"Подтвердили настрой на развитие связей и в других областях. Будем, в частности, открывать новые направления работы в сферах здравоохранения, инноваций, высоких технологий. По всем этим направлениям в последние годы создана солидная нормативно-правовая база, - сказал Лавров. - С нашей стороны мы подтвердили готовность к углублению сотрудничества, в том числе и с учетом масштабных планов Республики Сербия по модернизации транспортной и иной инфраструктуры в привязке к специализированной выставке ЭКСПО, которую в 2027 году Белград будет принимать".