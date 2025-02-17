Лавров призвал Запад к ответу за поддержку нацистского режима на Украине

Западным странам не удастся отсидеться под ядерным зонтиком, поэтому придется отвечать за поддержку нацистского режима на Украине.

Лавров призвал Запад к ответу за поддержку нацистского режима на Украине
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Об этом заявил глава МИД Росси Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда поощряется нацистский режим и когда он еще и накачивается вооружениями для того, чтобы лишать жизни собственных граждан, и делается это все в расчете на то, что "как-нибудь прикроемся и отсидимся под ядерным зонтиком", то так уже не будет. За свои действия надо отвечать. Это еще в Библии сказано», отметил дипломат.

По словам Лаврова, Западу «неизбежно придется нести ответственность» за долгие годы беззакония, нарушения собственных продекларированных правил равноправия, честной конкуренции, презумпции невиновности, свободы выражения мнений, а также обеспечения свободы доступа к информации. Министр подчеркнул, что западные страны «растоптали все эти принципы без зазрения совести, при этом грабя чужое в нарушение всех норм международного права».

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