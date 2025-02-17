Западным странам не удастся отсидеться под ядерным зонтиком, поэтому придется отвечать за поддержку нацистского режима на Украине.

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Об этом заявил глава МИД Росси Сергей Лавров, передает ТАСС.

« К о г д а п о о щ р я е т с я н а ц и с т с к и й р е ж и м и к о г д а о н е щ е и н а к а ч и в а е т с я в о о р у ж е н и я м и д л я т о г о , ч т о б ы л и ш а т ь ж и з н и с о б с т в е н н ы х г р а ж д а н , и д е л а е т с я э т о в с е в р а с ч е т е н а т о , ч т о " к а к - н и б у д ь п р и к р о е м с я и о т с и д и м с я п о д я д е р н ы м з о н т и к о м " , т о т а к у ж е н е б у д е т . З а с в о и д е й с т в и я н а д о о т в е ч а т ь . Э т о е щ е в Б и б л и и с к а з а н о » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

По словам Лаврова, Западу «неизбежно придется нести ответственность» за долгие годы беззакония, нарушения собственных продекларированных правил равноправия, честной конкуренции, презумпции невиновности, свободы выражения мнений, а также обеспечения свободы доступа к информации. Министр подчеркнул, что западные страны «растоптали все эти принципы без зазрения совести, при этом грабя чужое в нарушение всех норм международного права».