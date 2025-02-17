Захарова прокомментировала слова Лаврова о территориальных уступках Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о территориальных уступках Украине. В своем Telegram-канале она отметила возможную реакцию членов НАТО на его заявление.

По итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем Лавров заявил, что территориальные уступке Украине были сделаны советским руководством при образовании СССР.

« И г д е - т о з а р ы д а л е щ е о д и н н а т о в с к и й ч л е н М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а д и п л о м а т с л о в а г л а в ы МИД РФ.

Напомним, что в ходе своей речи Лавров напомнил, что отданные в состав Украинской ССР территории столетиями осваивались русскими. Они строили там города, заводы, порты, развивали сельское хозяйство и промышленность.

Лавров оценил возможность территориальных уступок Украине

Также он риторически ответил на вопрос о возможности территориальных уступок при урегулировании кризиса. Лавров спросил, каким именно образом России следует отдать территорию: «с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?»