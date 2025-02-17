Захарова прокомментировала слова Лаврова о территориальных уступках Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о территориальных уступках Украине. В своем Telegram-канале она отметила возможную реакцию членов НАТО на его заявление.
По итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем Лавров заявил, что территориальные уступке Украине были сделаны советским руководством при образовании СССР.
«И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции», — прокомментировала дипломат слова главы МИД РФ.
Напомним, что в ходе своей речи Лавров напомнил, что отданные в состав Украинской ССР территории столетиями осваивались русскими. Они строили там города, заводы, порты, развивали сельское хозяйство и промышленность.
Лавров оценил возможность территориальных уступок Украине
Также он риторически ответил на вопрос о возможности территориальных уступок при урегулировании кризиса. Лавров спросил, каким именно образом России следует отдать территорию: «с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?»