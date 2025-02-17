Врио министра по тарифам и ценам Курской области покинул пост

Врио министра по тарифам и ценам Курской области Сергей Токарев покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сергей Токарев покинул пост врио министра по тарифам и ценам Курской области по собственному желанию с 14 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исполнение обязанностей министра по тарифам и ценам Курской области возложено на Юрия Куча, ранее он занимал пост заместителя министра по тарифам и ценам Курской области.