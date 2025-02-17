Вооруженные силы Украины действуют хуже, чем гитлеровские солдаты. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

© Вечерняя Москва

— У к р а и н с к и е в о о р у ж е н н ы е с и л ы д е й с т в у ю т е щ е п о х л е щ е , ч е м г и т л е р о в с к и е у б и й ц ы , — з а я в и л д и п л о м а т н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и п о и т о г а м п е р е г о в о р о в с г л а в о й МИД Сербии Марко Джуричем.

Лавров уточнил, что всем стоит обратить внимание на зверства солдат Украины, передает ТАСС.

Он также сказал, что Европа будет пытаться «выцыганивать» заморозку украинского конфликта. Он подметил факт того, что в США звучит тема территориальных уступок.16 февраля делегация из США отправилась в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российской стороной.

До этого наиболее значимую информацию о готовящейся встрече президентов Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также делегаций стран сообщило агентство Bloomberg. Еще за день до официальных сообщений оно написало, что Майк Уолц и Стив Уиткофф возглавят делегацию США на встрече по Украине в Саудовской Аравии.