Лавров заявил, что США играют главную роль в украинском конфликте

Соединенные Штаты Америки «играют главную роль» в конфликте на Украине и могут помочь с его урегулированием. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

« С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы м о г у т п о м о ч ь в у р е г у л и р о в а н и и , а м ы н е с к р ы в а е м , ч т о т а к о е с о д е й с т в и е в п о л н е м о ж е т б ы т ь , т е м б о л е е ч т о С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы и г р а ю т г л а в н у ю р о л ь в у к р а и н с к о м к р и з и с е с с а м о г о е г о н а ч а л а » , — з а я в и л о н .

До этого Лавров заявил, что российская сторона примет решение о дальнейших шагах после переговоров делегации России с США в Эр-Рияде. Дипломат отметил, что желает послушать американских партнеров в ходе встречи. Он подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о необходимости «оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав».

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США.