Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Украине не может быть «даже мысли» о территориальных уступках со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов 17 февраля, Лавров заявил о «нацистских замашках» украинских властей. Он подчеркнул, что ВСУ действуют «еще похлеще, чем гитлеровские убийцы».

« И в ы х о т и т е , ч т о б ы д а ж е м ы с л ь к а к а я - т о п р и с у т с т в о в а л а о т н о с и т е л ь н о т о г о , ч т о к а к и е - т о т е р р и т о р и и м о ж н о е щ е у с т у п и т ь ? У с т у п и т ь - т о к а к ? С л ю д ь м и р у с с к и м и и л и б е з л ю д е й ? С о д н и м и р е д к о з е м е л ь н ы м и м е т а л л а м и » , - с к а з а л г л а в а МИД РФ.

Лавров добавил, что «территориальные уступки» были сделаны советскими властями при образовании СССР, когда огромные территории, которые столетиями осваивались и развивались Россией, были включены в состав Украинской ССР.

Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с США

Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в первую очередь встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений». Кроме того, представители РФ и США обсудят организацию возможных переговоров по Украине и организацию встречи российского и американского президентов.