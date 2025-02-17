Лавров ответил на вопрос о территориальных уступках Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах по Украине не может быть «даже мысли» о территориальных уступках со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов 17 февраля, Лавров заявил о «нацистских замашках» украинских властей. Он подчеркнул, что ВСУ действуют «еще похлеще, чем гитлеровские убийцы».
«И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами», - сказал глава МИД РФ.
Лавров добавил, что «территориальные уступки» были сделаны советскими властями при образовании СССР, когда огромные территории, которые столетиями осваивались и развивались Россией, были включены в состав Украинской ССР.
Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с США
Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в первую очередь встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений». Кроме того, представители РФ и США обсудят организацию возможных переговоров по Украине и организацию встречи российского и американского президентов.