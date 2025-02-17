В ходе переговоров с делегацией коллег из Соединенных Штатов Америки в Саудовской Аравии российская сторона хочет выслушать своих партнеров.

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Соответствующие заявления сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— В ы з н а е т е м ы в с е г д а , к о г д а о т п р а в л я е м с я н а п е р е г о в о р ы п о п р е д л о ж е н и ю н а ш и х п а р т н е р о в , м ы , п р е ж д е в с е г о , х о т и м и х п о с л у ш а т ь , — п р и в о д и т с л о в а г л а в ы в н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о в е д о м с т в а РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что российское руководство намерено строить дальнейшие шаги уже после проведения переговоров с американскими представителями.

При этом в США многие уже признают, что Россия одержала победу в противостоянии. Американское издание The National Interest считает, что продолжающиеся боевые действия на территории Украины не отменяют факт того, что РФ уже победила.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский также признал, что президент России Владимир Путин должен озвучить свое финальное решение — без него ничего урегулировать не получится. Он заявил, что украинская сторона готова к переговорам, однако при этом обязательно должны присутствовать представители Европы и США. Однако Зеленский не собирается признавать итоги переговоров между РФ и США.