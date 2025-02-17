Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона согласилась на переговоры в Эр-Рияде, чтобы познакомиться с позицией американских властей. Об этом сообщает Ruptly.
Ранее в Кремле сообщили, что Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вылетели в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США. Встреча запланирована на 18 февраля.
«Всегда, когда мы отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать. Президенты Путин и Трамп <…> договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда они, по сути дела, не общались», - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что президенты двух стран договорились возобновить диалог «по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и США».
В Кремле раскрыли темы переговоров США и России в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в первую очередь встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений». Кроме того, представители России и США обсудят организацию возможных переговоров по Украине и организацию встречи российского и американского президентов.