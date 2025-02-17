Развитие «Русских домов» за границей обсудили в Москве
В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова, на которой обсудили развитие «Русских домов» за границей, сообщили в пресс-службе Росконгресса.
Основное внимание уделили совместной работе Фонда Росконгресс и Россотрудничества по контентному наполнению этих объектов.
«Русские дома» — это места, напоминающие о Родине всем российским гражданам, проживающим за рубежом, их точки притяжения, которые позволяют быть в курсе событий, происходящих в России», — заявил Кобяков.
Примаков отметил, что в этом году Россия отмечает столетие народной дипломатии, что станет основой для ряда юбилейных мероприятий, включая Форум сотрудничества осенью в Москве.
«Русские дома» становятся важными центрами для сохранения русской культуры и языка, способствуя интеграции русскоязычных сообществ в глобальное общество», — добавил Примаков.
Новый формат взаимодействия между Росконгрессом и Россотрудничеством обеспечит поддержку мероприятий в России и за границей.