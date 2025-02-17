Развитие «Русских домов» за границей обсудили в Москве

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова, на которой обсудили развитие «Русских домов» за границей, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Основное внимание уделили совместной работе Фонда Росконгресс и Россотрудничества по контентному наполнению этих объектов.

« Р у с с к и е д о м а » — э т о м е с т а , н а п о м и н а ю щ и е о Р о д и н е в с е м р о с с и й с к и м г р а ж д а н а м , п р о ж и в а ю щ и м з а р у б е ж о м , и х т о ч к и п р и т я ж е н и я , к о т о р ы е п о з в о л я ю т б ы т ь в к у р с е с о б ы т и й , п р о и с х о д я щ и х в Р о с с и и » , — з а я в и л Кобяков.

Примаков отметил, что в этом году Россия отмечает столетие народной дипломатии, что станет основой для ряда юбилейных мероприятий, включая Форум сотрудничества осенью в Москве.

« Р у с с к и е д о м а » с т а н о в я т с я в а ж н ы м и ц е н т р а м и д л я с о х р а н е н и я р у с с к о й к у л ь т у р ы и я з ы к а , с п о с о б с т в у я и н т е г р а ц и и р у с с к о я з ы ч н ы х с о о б щ е с т в в г л о б а л ь н о е о б щ е с т в о » , — д о б а в и л Примаков.

Новый формат взаимодействия между Росконгрессом и Россотрудничеством обеспечит поддержку мероприятий в России и за границей.