Эксперт рассказал об ошеломительных для Европы итогах Мюнхенской конференции
Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером заявил об ошеломительных для Европы итогах Мюнхенской конференции.
Ключевым на мероприятии стало выступление Джей Ди Вэнса, в котором вице-президент США подверг жесткой критике европейские правительства и брюссельскую бюрократию, отметил Кошкин. По его словам, после телефонных переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые, согласно оценке западных специалистов, «перевернули весь мир», американцы продолжили удивлять Европу, начав для нее поиск нового места в системе геополитических координат.
В этом году мероприятие оказалось колоссально ошеломительным для Европы. Можно даже говорить о том, что выступление Джей Ди Вэнса в какой-то степени раскололо европейское общество. На фоне ажиотажа в европейском информационном пространстве, связанным с русофобскими заявлениями, а также отчасти с заявлениями, направленными против Китая, Вэнс вдруг сказал, что это не главное. Главным он назвал то, что Европа не отвечает принципам демократии. То есть он откровенно выстрелил в самое сердце европейской элите, которая считает, что она является главной при оценке демократических ценностей. И такие глубинные высказывания Вэнса в значительной степени обидели и даже шокировали представителей европейской элиты. Не случайно теперь [президент Франции Эмманюэль] Макрон хочет созвать европейских лидеров на экстренный саммит в Париже, а [глава дипломатии Европейского Союза] Кая Каллас приглашает министров ЕС для обсуждения отношений с США.Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог
Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о перспективах военного сотрудничества США и Европы после заявлений Вэнса на Мюнхенской конференции.
«После окончания Второй мировой войны Европа делегировала свою безопасность Соединенным Штатам, якобы ушла под их ядерный зонтик, но теперь сразу же после появления каких-то недомолвок между Европой и США там сразу же начинаются разговоры о создании какой-то европейской армии. Однако сделать этого в Европе не смогу по одной простой причине: сейчас уже существует такая организация, как НАТО. Поэтому сначала европейцам придется что-то сделать с этой армией, а уже потом создавать новую. Но кто им разрешит создавать параллельную структуру? Если США будут находиться в НАТО, то они не дадут соответствующего разрешения. Однако если НАТО рассыплется, если США выйдут из Североатлантического альянса, то вопрос о создании новой военной структуры в Европе станет весьма актуальным», - подчеркнул Кошкин.
Говоря об итогах конференции, эксперт отметил, что она лишний раз подчеркнула невозможность создания европейской архитектуры безопасности без участия России.
Глава Мюнхенского форума устроил переполох в Европе
«Москва ранее предупреждала о таком давлении США на Европу. И тут для европейцев есть только один выход. Нужно совместно создавать европейскую архитектуру безопасности, нужно конструктивно и без каких-либо русофобских заявлений просто работать над будущим развитием своих государств и обществ», - заключил аналитик.
Глава Мюнхенской конференции ранее назвал ее кошмарным сном Европы.