Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером заявил об ошеломительных для Европы итогах Мюнхенской конференции.

Ключевым на мероприятии стало выступление Джей Ди Вэнса, в котором вице-президент США подверг жесткой критике европейские правительства и брюссельскую бюрократию, отметил Кошкин. По его словам, после телефонных переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые, согласно оценке западных специалистов, «перевернули весь мир», американцы продолжили удивлять Европу, начав для нее поиск нового места в системе геополитических координат.

В этом году мероприятие оказалось колоссально ошеломительным для Европы. Можно даже говорить о том, что выступление Джей Ди Вэнса в какой-то степени раскололо европейское общество. На фоне ажиотажа в европейском информационном пространстве, связанным с русофобскими заявлениями, а также отчасти с заявлениями, направленными против Китая, Вэнс вдруг сказал, что это не главное. Главным он назвал то, что Европа не отвечает принципам демократии. То есть он откровенно выстрелил в самое сердце европейской элите, которая считает, что она является главной при оценке демократических ценностей. И такие глубинные высказывания Вэнса в значительной степени обидели и даже шокировали представителей европейской элиты. Не случайно теперь [президент Франции Эмманюэль] Макрон хочет созвать европейских лидеров на экстренный саммит в Париже, а [глава дипломатии Европейского Союза] Кая Каллас приглашает министров ЕС для обсуждения отношений с США. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о перспективах военного сотрудничества США и Европы после заявлений Вэнса на Мюнхенской конференции.

« П о с л е о к о н ч а н и я В т о р о й м и р о в о й в о й н ы Е в р о п а д е л е г и р о в а л а с в о ю б е з о п а с н о с т ь Соединенным Штатам, якобы ушла под их ядерный зонтик, но теперь сразу же после появления каких-то недомолвок между Европой и США там сразу же начинаются разговоры о создании какой-то европейской армии. Однако сделать этого в Европе не смогу по одной простой причине: сейчас уже существует такая организация, как НАТО. Поэтому сначала европейцам придется что-то сделать с этой армией, а уже потом создавать новую. Но кто им разрешит создавать параллельную структуру? Если США будут находиться в НАТО, то они не дадут соответствующего разрешения. Однако если НАТО рассыплется, если США выйдут из Североатлантического альянса, то вопрос о создании новой военной структуры в Европе станет весьма актуальным», - подчеркнул Кошкин.

Говоря об итогах конференции, эксперт отметил, что она лишний раз подчеркнула невозможность создания европейской архитектуры безопасности без участия России.

Глава Мюнхенского форума устроил переполох в Европе

«Москва ранее предупреждала о таком давлении США на Европу. И тут для европейцев есть только один выход. Нужно совместно создавать европейскую архитектуру безопасности, нужно конструктивно и без каких-либо русофобских заявлений просто работать над будущим развитием своих государств и обществ», - заключил аналитик.

Глава Мюнхенской конференции ранее назвал ее кошмарным сном Европы.