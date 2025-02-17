Лавров: Сербия понимает первопричины СВО

Сербские власти понимают первопричины, из-за которых началась специальная военная операция, Москва ценит суверенную внешнюю политику Белграда.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

" О ч е н ь в а ж н о , ч т о н а ш и п а р т н е р ы в Белграде не присоединились к развязанной Западом санкционной кампании против Российской Федерации. Они понимают первопричины, которые вынудили нас после долгих лет предостережений начать специальную военную операцию. Мы ценим взвешенную и суверенную внешнюю политику Сербии с опорой на национальные интересы", - указал российский министр.

После начала специальной военной операции сербский лидер Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.