Лавров: Сербия понимает первопричины СВО

Сербские власти понимают первопричины, из-за которых началась специальная военная операция, Москва ценит суверенную внешнюю политику Белграда.

Лавров: Сербия понимает первопричины СВО
© РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

"Очень важно, что наши партнеры в Белграде не присоединились к развязанной Западом санкционной кампании против Российской Федерации. Они понимают первопричины, которые вынудили нас после долгих лет предостережений начать специальную военную операцию. Мы ценим взвешенную и суверенную внешнюю политику Сербии с опорой на национальные интересы", - указал российский министр.

После начала специальной военной операции сербский лидер Александар Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.

Политика
Александар Вучич
Сергей Лавров
Москва
Белград
Россия
Сербия
Украина