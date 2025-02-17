Депутат Чепа объяснил, почему президент Италии сравнил РФ с нацистской Германией

Проведенные итальянским президентом Серджо Маттареллой параллели между Россией и Третьим рейхом можно объяснить либо полным непониманием ситуации со стороны главы Италии, либо его связями с нацистским прошлым. Такое мнение NEWS.ru озвучил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Маттарелла в ходе лекции в одном из учебных заведений заявил, что Россию можно приравнивать к гитлеровской Германии. В эфире телеканала «Россия 1» дипломат подчеркнула, что такое «не будет оставлено без последствий». Между тем итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил ТАСС, что более 10 тысяч итальянцев за два дня подписали онлайн-петицию, в которой говорится, что «итальянский народ не разделяет заявление президента Итальянской республики Серджо Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».

Как считает Чепа, Маттарелла мог сделать такое оскорбительное заявление по двум причинам.

« Л и б о п о л н о е о т с у т с т в и е ч е г о - т о в г о л о в е , л и б о т о , ч т о у н е г о с а м о г о е с т ь в о к р у ж е н и и н а ц и с т с к о е п р о ш л о е и л ю д и , к о т о р ы е к а к б ы п р и ч а с т н ы к э т о м у » , — сказал он.

Депутат добавил, что многие иностранные политики желают обвинить других, в том числе Россию, в поддержке зла. При этом РФ исторически боролась с нацизмом и продолжит это делать, подытожил Чепа.